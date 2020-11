¡Lupita Jones acumula enemistades! Miss defiende a compañeras “a ninguna mujer se le debe avergonzar por su vida sexual"

Esta semana Luipita Jones se ha visto inmiscuida en la polémica, esto luego de que iniciara un intercambio de declaraciones con Sofía Aragón, las cuales provocaron que varias reinas de belleza se fueran en contra de la ex Miss Universo 1991. Ahora es Paola Torres, quien fuera Miss Earth México 2019, quien se une a la lista para manifestar su descontento.

La actual reina de belleza mexicana Sofía Aragón, confesó en una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales los malos tratos, y la “violencia simbólica” que sufría por parte de Jones, quien dirige Mexicana Universal, organización encargada de preparar a las jóvenes para los certámenes de belleza.

Debido a esta situación, Torres tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer su descontento con las afirmaciones de Lupita Jones. Indicó que les parece "triste, indignante, incómodo y vergonzoso" que la primera mujer mexicana en ganar el concurso de Miss Universo ataque a sus alumnas y concursantes de esa forma arrogante y poco ética.

Tras hablar de todos los sacrificios que tienen que hacer para lograr ser reinas de belleza y colocar algunos fragmentos del video de Lupita, Torres destacó que la depresión es algo de lo que nadie se debe burlar, pues argumentó que es un problema de salud

"Son problemas que como sociedad debemos de buscar, tratar y resolver, no de estigmatizar", dijo

"A ninguna mujer o persona, se le debe avergonzar por su cuerpo, o por su vida sexual, ni siquiera se debería de apelar a esos comentarios misóginos de la vida personal. Me parece verdaderamente sorprendente que Lupita, hayas permitido que un hombre, parte de la organización de Mexicana Universal, se expresara de tal forma de una mujer en tu propia plataforma” sentenció.

Finalmente, Paola dijo que los concursos “empoderar” a algunas mujeres y subrayó que si bien, Lupita Jones conoce de "qué pie cojean", -tal y como lo mencionó en su video- eso es parte de la historia de cada una de las concursantes.

“Y sí Lupita, todas somos humanamente imperfectas, y claro que tenemos un pie del que cojeamos, y tenemos traumas y tenemos inseguridades, y así como son área de oportunidad para trabajar, también son parte de nuestra historia, de lo que somos, y no, no Lupita, no construirse ni empoderaste a nadie, al contrario, intimidaste y amenazaste a las participantes sin que lo notaran”.

Cabe señalar que la lista de modelos que han salido a dar su versión de su trato con Lupita continúa en aumento y por su parte Nebai Torres denunció que en la organización de Jones le pidieron comprar la corona de Miss International, aunque ella se negó a hacerlo.