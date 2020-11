Ángela Aguilar rompe las REDES con su mini cintura; conoce sus mejores atuendos en ombliguera

Uno de los rostros más bellos en el medio artístico es el de la joven Ángela Aguilar, quien no sólo destaca por su belleza, también ha demostrado un gran talento y ha dejado en alto el nombre de la dinastía Aguilar. Una de sus características físicas que sin duda la ha hecho brillar es su esbelta figura y su mini cintura, la cual no tiene reparo en lucir con ombligueras.

Debemos reconocer que no todas las actrices o cantantes pueden lucir una figura como la de Águilar, quien a sus 17 años viste de forma más atrevida y sobre todo juvenil. Y aunque la hemos visto con hermosos atuendos tradicionales, no podemos dejar pasar los looks con los que ha lucido su mini cintura.

Los mejores atuendos en ombliguera de Ángela Aguilar

Las ombligueras son una prenda que va bien con pantalón de mezclilla y la hija de Pepe Aguilar lo sabe, pues ha lucido en muchas ocasiones un look combinando esta pequeña prenda y jeans con diversos estilos, como estampados o blancos.

Algo que pudimos comprobar con las fotografías que la intérprete de "La Llorona" y "Dime como quieres" sube en sus redes sociales es que tiene una preferencia por las playeras cortas en color blanco o claro. Algunas con estampado y siempre con algún detalle en accesorios para complementar el atuendo.

Para los días con más frío, la cantante prefiere llevar las ombligueras combinadas con algún abrigo o chamarra, también la hemos podido ver con este look acompañado de camisas, lo cual es una moda que nunca pasa, pues hemos visto ese estilo desde los años 80.