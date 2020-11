The Crown: Serie revela cómo fue realmente la relación entre la reina Isabel II y Margaret Thatcher

The Crown se estrenó con un éxito rotundo en Netflix este fin de semana y no era para menos, una de las series preferidas por el público y una de las más reconocidas por la crítica especializada vuelve con una cuarta y potente temporada que promete revelar más secretos de la Familia Real Británica, de su entorno y aquellos secretos palaciegos que se han mantenido ocultos por décadas.

Desde el pasado 15 de noviembre, los espectadores pueden disfrutar de las historias que se han suscitado en torno a la polémica monarquía británica, desde la ficción. Con nuevos personajes, grandes interpretaciones y fabulosos paisajes, The Crown no decepcionará a nadie.

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos son aquellos capítulos que revelan la relación que mantenía la Primera Ministra británica Margaret Thatcher con la Reina Isabel II, a quien veía con una gran admiración y perseguía sus pasos e incluso intentaba “copiar” su vestuario para situarse a la altura de alguien que seguía como un ejemplo. Sin embargo, la misma Reina no comprendía siempre el actuar de la que se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro del Reino Unido.

Las relaciones Thatcher-Isabel II

En esta cuarta temporada veremos a Margaret Thatcher viajar a la finca de Balmoral, en Escocia, para pasar, junto a su esposo Denis, algunos días con la Familia Real, sin embargo no todo saldrá como lo planean ya que de inmediato se sienten fuera del lugar en un ambiente rural rodeados de la alta realeza británica. Los temas de conversación, como la caza, no son puntos fuertes de la Ministra quien no comprende de lo que hablan. El mismo Davis tendrá un desencuentro con la reina madre por este tema, además de diferentes costumbres que los diferencia de los Windsor, como el hecho que los aristócratas nunca duermen con sus parejas, sino en camas separadas.

En esta nueva entrega de Netflix se dejan ver los roces y la tensión que existe entre Downing Street y el Palacio de Buckingham, en donde temas de relevancia como las sanciones contra Sudáfrica generan desacuerdos entre las dos líderes. Sin embargo cabe recordar que Margaret Thatcher aseguró en sus memorias que las historias de frialdad que se crearon en torno a ella y la Reina eran exageradas.

Thatcher aseguraba que la prensa creaba historias de enfrentamientos entre “dos mujeres poderosas” ya que eran demasiado buenas como para no inventarlas. La Primera Ministra por su parte siempre elogió el vasto conocimiento de Isabel II sobre temas referentes a la política interna como exterior. Si bien las visitas a Balmoral influyeron mucho en las decisiones que tomaría Thatcher en las semanas siguientes, no se sentía a gusto con la vida de campo y eso se notaba.

Con el paso de los años hubo ondas de choque que llevaron a confrontar a la Monarca con la Primera Ministra, sin embargo al final del día la admiración entre ambas mujeres era grande y compartían el sentido del deber y la ética por el trabajo. Tras ser derrocada del cargo en 1990, Thatcher recibió por parte de la Reina la Orden de la Jarretera y la Orden del Mérito, esta última escena se muestra en el episodio final de la serie.