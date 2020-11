Lety Calderón arremete contra Yadhira Carrillo; manda contundente mensaje

Después de que Yadhira Carrillo saliera ante medios de comunicación a suplicarle a Leticia Calderón que sus hijos fueran a ver a su padre a la cárcel, esta última decidió ponerle un alto.

Lety Calderón terminó su relación con Juan Collado en 2007. La actriz y el abogado tuvieron dos hijos, Luciano y Carlo, quienes no han podido ver a su hijo puesto que se encuentra en la cárcel desde hace un año.

Durante una entrevista para Venga la Alegría, Calderón dijo que ella ha buscado visitar a Collado, sin embargo, no ha sido posible.

“Tampoco es tan fácil ir, presentarme así de la nada y decir hola, ya llegué, ábranme… Yo desde el primer día he estado insistiendo en ir a ver a Juan con los niños y no ha sido posible, yo ya me cansé de buscar por todos los medios visitarlo, entiendo que tendrá sus razones… pero tampoco puedo insistir en algo que se me ha negado”, dijo la actriz.