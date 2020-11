¿PATY CANTÚ tras Mapache? Ellos podrían estar tras el personaje en "¿Quién es la máscara?"

¿Quién es la máscara? es un reality show que le ha dado la vuelta a todos los otros formatos de programas televisivos, aquí no sólo cantan, también bailan, cantan y hasta cuentan chistes. Es una producción de Televisa y Endemol Shine Group, que nos tiene a todos, encantados y al filo de nuestros sillones cada domingo.

La tendencia de esta semana, puso como sospechosos a Violeta Isfel, a Paul Stanley y a otros famosos detrás de los disfraces de Quetzal, Elefante, Zombie, Oso Polar, Unicornio, Disco Ball, Mapache y Jalapeño. Paty Cantú, por ejemplo, se mostró como una de las favoritas que estaría tras la máscara de Mapache.

Recordemos que recientemente el Escorpión Dorado fue desenmascarado del disfraz de Cerbero, Rommel Pacheco de Duende, Arath de la Torre de Xolo y Christian Chávez como Pantera.

Ellos ya han sido desenmascarados. Foto: Instagram

Principales sospechosas

En la cuenta oficial de Quién es la máscara, muchos han dado pie a sus teorías sobre los famosos que podrían estar bajo los personajes restantes y tienen como favoritas a Paty Cantú, como Mapache y a María León, como Disco Ball, sin embargo aún no son reveladas sus identidades.

Habrá que esperar a las 8:30 de la noche para conocer las nuevas pistas de los personajes que han llegado hasta esta emisión. Y ver si Yuri, Consuelo Duval, Itatí Cantoral, Juanpa Zurita y Carlos Rivera logran adivinar quiénes se encuentran bajo los disfraces, que por cierto están excelentemente bien confeccionados.

¿Quién es la máscara? es la versión mexicana del programa surcoreano King of the mask Singer y del estadounidense The Masked Singer y se transmite todos los domingos a las 8:30 de la noche. Es conducido por Omar Chaparro en el canal Las Estrellas.