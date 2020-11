Leticia Calderón asegura que sus hijos no quieren a Yadhira Carrillo

Después de que diera a conocer que Juan Collado no se mantiene al tanto de sus hijos, su exesposa, Leticia Calderón, aseguró que los vástagos de ambos tampoco mantienen una buena relación con Yadhira Carrillo, la nueva pareja del abogado.

La actriz en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda aseguró que tuvo con el legista fue difícil para su familia, sobre todo por que él nunca les dijo adiós antes de marcharse

Durante la charla, Calderón dijo que Collado la hizo firmar un convenio tras su divorcio en el que indicaba que iba a darle una mensualidad para atender a los niños y además los visitaría para protegerse de que lo privaran de sus propiedades.

"Yo creo que él pensó que yo le iba a quitar la mitad de todo, porque curiosamente como concubina tenía más derechos que como esposa por los hijos… (pero no le quite) ni un centavo, ni una propiedad, no lo necesito y no estuve con él por eso”.

Explicó que entre las cláusulas de esta separación se acordó que cuando Juan quisiera ver a sus hijos, sería él el que iría por ellos para pasar algunos periodos vacacionales juntos, pero indicó que nunca se ha acercado a ellos para salir de viaje.

Sobre la relación que tienen los niños con Yadhira Carrillo, pareja actual de Collado, dijo que no mantienen una relación fraterna, aunque son respetuosos unos de otros.

“Los niños yo los mandaba con la enfermera, porque estaban muy chiquitos y Juan no sabe cambiar pañales ni nada, él me decía que no (la veían). Sí han ido a su casa, y yo les digo la respetan porque es la señora de esa casa y punto, te puede caer bien o te puede caer mal, pero tu dices ‘hola, buenas tardes, gracias, adiós’”.

Leticia dijo que nunca deseó que sus hijos se llevaran bien con la nueva novia del legista, pero aseguró que esta situación nunca se dio como se esperaba.

“Y a mí me hubiera convenido más que sí llevaran, pero las cosas no las supieron hacer, no puedo culpar a nadie en particular, pero no la supieron hacer, yo siempre he pensado que es mejor que mis hijos llevaran una buena relación con la pareja de Juan, porque así les daba la posibilidad a mis hijos de ver a su padre, de convivir con su padre, de crecer con su padre, y de que Juan tuviera la oportunidad de conocer a sus hijos. El único que perdió en este caso fue él, porque no los ha visto crecer, porque no los conoce, no sabe quiénes son”.