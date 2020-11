Ninel Conde habla sobre AGRESIÓN de Eleazar Gómez y ¿minimiza la actitud del actor? VIDEO

Debido al gran escándalo que protagonizó el actor de telenovelas, Eleazar Gómez, varias celebridades del mundo del espectáculo se han pronunciado y ahora le tocó el turno a la cantante, Ninel Conde.

Por medio de sus redes sociales, la cantante de temas como "El bombón asesino", "Tú no vales la pena" y "Todo conmigo" compartió un video hablando sobre la agresión física de la que fue víctima la modelo peruana, Stephanie Valenzuela.

Sin embargo, la también actriz generó bastante debate, pues varios de sus seguidores aseguraron que minimizó la violencia que realizó el actor de "Atrévete a soñar" comparándola con su vida personal.

¿Qué dijo?

En el video publicado en Instagram, en donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, Ninel Conde confesó que ella habría preferido ser agredida a lo que actualmente vive con su problema legal junto a Giovani Medina.

"Yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubieran hecho lo que me están haciendo", contó en la grabación.

Hace unos días, la cantante anunció su compromiso con Larry Ramos; la boda será transmitida vía streaming y tendrá un costo para que sus fans la vean.