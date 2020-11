¡No está muerto! Así luce actualmente “Dewey” de Malcolm el de en medio

Una de las series de televisión de todos los tiempos sin duda es Malcom el de en medio y ha 20 años de su estreno, aún cuenta con un gran número de fanáticos y espectadores alrededor del mundo quienes se han identificado tanto con los personajes como la trama convierte yendo a esta producción en una de la más exitosas de la historia.

Como prácticamente en toda exitosa producción, Malcolm el de en medio ha estado rodeada de varios rumores siendo uno de los más fuertes la supuesta muerte del actor Erik Per Sullivan, quien dio vida al hermano menor de esta singular familia, “Dewey”.

Debido a su carisma y a su, en aquel entonces, corta edad que lo hacía verse “tierno” frente a las cámaras, Dewey rápidamente se convirtió en uno de los personajes predilecto de la serie, pues en comparación a Malcolm o a su hermano Reesee, Dewey era más metódico, incluso para hacer sus travesuras.

¿Qué fue de Dewey 20 años después?

A diferencia de sus “hermanos” y el resto de su “familia”, Erik Per Sullivan, decidió alejarse del ámbito del entretenimiento manteniendo un bajo perfil tras su rotundo éxito en Malcolm.

Sullivan inició su carrera en la actuación en 1999 en la película The Cider House Rules con tan sólo 8 años, ahora Per tiene 29, participó en producciones como Wendigo, Joe Dirt, Unfaithful, Christmas with the Kranks y Buscando a Nemo, pero después de ello poco a poco se alejó de los reflectores.

Poco se sabe de su vida actual

Tras su alejamiento de la farándula Erick asistió a la Universidad del Sur de California y a la Phillips Exeter Academy, y aunque se sabe poco se su vida en la actualidad, el portal Imdb asegura que es experto en el piano, saxofón; practica bungie, esquí y es cinturón negro en Tae Kwon Do; asimismo disfruta de construir pistas de obstáculos, jugar paintball y viajar. Así se ve en la actualidad: