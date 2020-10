Malcom el de en medio; Frankie Muniz regresa a la actuación con estos proyectos y ¿un pequeño Malcom?

La popular serie de comedia de la BBC, Malcom in the middle, continúa siendo una de las preferidas del público tanto en los Estados Unidos como en México, donde los fanáticos no se pierden cada detalle de lo que sus protagonistas puedan decir o hacer, en esta ocasión toca al propio Malcom, interpretado por Frankie Muniz dar de qué hablar, pues se halla a la espera de su primer bebé.

Luego de dar vida por 7 años al icónico personaje, ahora Muniz tiene 34 años y recientemente ha dado la noticia de sus primeros pasos en el mundo de la paternidad al lado de su esposa Paige Price.

A través de un video el actor destacó que en los cuatro años y medio en los que ha estado al lado de si esposa, han vivido cosas increíbles juntos, como viajar por el mundo y se les han presentado oportunidades únicas.

"Aún seguimos creyendo que las pequeñas cosas son las que más valen la vida, pero nada se compara con escuchar por primera vez los latidos de tu pequeño", dijo el hermano destacado de la compleja familia comandada por Lois y Hal.

Todos los seguidores compartieron de inmediato la noticia y se alegraron por la nueva etapa de Frankie, casi de forma inmediata una petición se hizo latente, y tiene que ver con la posibilidad de que el futuro padre nombre a su primogénito como el personaje que tanta fama le diera.

¿Su hijo se llamará Malcom?

La insistencia en redes sociales fue muy fuerte, por lo que Muniz tuvo que ser tajante y escribir en Twitter que NO nombraría a su hijo Malcom.

Frankie no va a llamar a su hijo Malcom

Aunque la decepción invadió a muchos de sus seguidores, las cosas no pararon y si bien el actor mencionó que su bebé no llevaría el nombre de su personaje, las opciones comenzaron a expandirse y se llegaron a sugerir nombres como Francis, pues él fue el primogénito de la familia "al tercero le pones Malcom".

Asimismo, agente Cody Muniz, fue un nombre lanzado, en alusión a la cinta del joven agente Cody Banks que también lo tuvo como protagonista.

Frankie no ha revelado el nombre del bebé, pero la certeza es que para 2021 regresa a la actuación en las producciones a la actuación en 2021: Hot Bath and a Stiff Drink 2 y Road to Capri.