Jimena Sánchez derrocha belleza y enciende las redes junto a ¿Bart Simpson?

Jimena Sánchez sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram al compartir una postal en la que se le ve acompañada de Bart, el popular personaje de la serie Los Simpsons; en la imagen la bella conductora deportiva aparece caricaturizada como un personaje más y luciendo sus conocidos atributos.

Con esta imagen la presentadora demuestra que no solo derrocha belleza y sensualidad en la televisión y las redes, sino también en el mundo de la animación: en donde presumió su escultural cuerpo, sus seductores labios y sus característicos tatuajes.

“Thank @yoursimpsonavatar for taking me to Springfield (Gracias por llevarme a Springfield)", escribió la modelo junto a la postal, la cual se convirtió en todo un éxito en las redes y tuvo múltiples reacciones de parte de sus fans, quienes no dudaron en comentar y compartir el post.

Jimena se vuelve tendencia

Comúnmente la modelo y conductora Jimena Sánchez se vuelve tendencia gracias a sus hermosas fotografías que comparte en sus redes sociales, sin embargo en esta ocasión la conductora rompió las redes gracias a la peculiar imagen en donde se le ve visitando Springfield, de la mano de Bart Simpson.

La imagen se volvió tendencia y ha superado los 130 mil likes y casi mil comentarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiar a la comunicadora y enviarle saludos y mensajes de cariño, algo que Jimena Sánchez siempre agradece y comenta.

Recordemos que además de ser fanática de los deportes, y en particular de sus equipos favoritos como Raiders, Lakers, Yankees y Chivas, la guapa influencer y conductora es fanática de la popular serie de los personajes amarillos.