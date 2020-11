Fey revela su SECRETO para la eterna JUVENTUD y belleza: VIDEO

Fey es una de las cantantes que continúa en el gusto del público y se gana el corazón de los internautas no sólo con su talento, sino con su escultural belleza que no duda en presumir a sus fanáticos en las redes sociales.

La cantante de 47 años goza de una figura envidiable que presume con diminutos bikinis en la playa, lo que no sólo le ha ganado halagos y piropos sino también preguntas sobre cómo logra mantener su belleza y juventud.

En entrevista con Jordi Rosado para su canal de YouTube, la cantante reveló cuál era su secreto para mantenerse joven y hermosa asegurando que se trata de actitud y de disfrutar lo que tiene en este momento.

"Siento que también he ido cambiando con el tiempo, me siento muy cómoda conmigo misma. Soy una mujer que no tengo complejos ni cosas, no me comparo con otras, aprendes después de cierta edad a de verdad convivir con lo que tienes y no pedir nada más", señaló.

Foto: Instagram

Fey pone fin a los rumores

Recientemente surgió un rumor en torno a la carrera musical de la cantante, en la que señalaban que tenía 17 años cuando inicio en los escenarios; sin embargo, Fey terminó con ello y reveló la edad en la que comenzó su carrera.

“Media naranja” y “Gatos en el balcón” son dos de las canciones que lanzaran al éxito a Fey en los 90 y principios del 2000 marcando toda una generación.

Pero la cantante señaló que comenzó su carrera en la música cuando tenía 21 años de edad y no 17, como se habría estado diciendo, pero por mercadotecnia decidieron bajar su edad para llegar a un público adolescente.