Tania Ruiz presume a su guapa mamá; la comparan con FOTO de Angélica Rivera

Feliz cumpleanu0303os a estau0301 preciosidad de mujer que llamou0301 Mamau0301! ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73Gracias infinitas Mama por todo!! Honro tu vida y agradezco todo lo que me has ensenu0303adoud83dudcab . Gracias por siempre estar a mi lado!! Para mi eres perfecta, para mi eres un ejemplo de valentiu0301a, para mi eres fuerza , para mi eres mi Madre!!!! Valoro mucho todo lo que eres y lo que representas en mi vida. Siempre serau0301s mi incondicional! Te Amo Mamau0301 !!!! Muy orgullosa de ser tu hija y mas orgullosa que seas Mi Mamau0301. u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f