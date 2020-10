Angélica Rivera da cátedra de cómo lucir espectacular con Jeans Skinny a los 50 años

View this post on Instagram

FELIZ VUELTA AL SOL u2600ufe0f u0040sofia_96castro ud83cudf82 La primera bebe de nuestra Reyna Angie, que Dios te llene de bendiciones y te permita cumplir siempre todos tus suenu0303os u2764ufe0f BRILLA SIEMPRE u2728 u0040angelicariverah_96oficial u0040sofia_96castro u2605 u2605 u2605 u2605 u2605 u2605 u2014u2014 {Tags} #angelicarivera #angelicariveraqueen #actress #lagaviota #destilandoamor #love #instagood #beautiful #happy #photooftheday #cute #selfie #instadaily #amazing #inspiration #smile #love #fashion #happy #photography #instadaily #amazing #mujerbonita #mdlny #marciamontenegro #marianadelanoche #mexico