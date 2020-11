No solo Belinda, también la prometida de Alex Fernández se tatuó las iniciales del “potrillito”

Si tu creías que el amor de Belinda y Christian Nodal era super especial, no has visto todo pues a pesar de que la pareja ha decidido tatuarse algo referente de su pareja en la piel, la realidad es que no son los únicos enamorados que hacen este tipo de pruebas de amor.

Pues quien también decidió tatuar su piel con las iniciales del amor de su vida es Alexia Hernández, prometida de Alex Fernández y es que la pareja ya llevan más de 10 años juntos, por lo que plasmar en su piel estas letras fue un acto de amor.

Alex lo presume en sus redes

Como buen novio, Alex presumió el acto de amor que su hermosa prometida hizo por él, y aunque muchos felicitaron a la pareja por el sentimiento tan grande que los une, hubieron otros que criticaron la decisión de Alexia.

Aunque en dicha fotografía no se alcanza a apreciar en qué zona de su cuerpo se tatuó las iniciales de Alex Fernández, se presume que puede ser en la pierna, pues a simple vista no se puede apreciar dicho diseño.

Cabe señalar que este tatuaje ya tiene con Alexia cerca de tres años, pues la fotografía compartida por Alex Fernández fue en el mes de junio del año 2017.

A tres años de este acto de amor, Alex Fernández le pidió matrimonio a Alexia, en quien encontró a la mujer con quien quiere pasar el resto de su vida.

Alex, sería el segundo hijo de “El Potrillo” quien se casa pues este año y sorpresivamente su hija Camila Fernández llegó la altar en medio de la pandemia del coronavirus, a dicha celebración no acudió su abuelo Vicente Fernández.