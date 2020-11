Mhoni Vidente te dice qué días serán los mejores para ti en noviembre

Inicia un nuevo mes, en el que pueden haber proyectos que se concreten, éxitos amorosos y económicos, además de nuevos retos en la vida. Mhoni Vidente te dice qué te depara este noviembre y qué días serán los mejores para tu signo

ARIES

Tu signo se rige por lo divino y este mes vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo o negocio, sólo tienes que ser discreto y no platiques tus éxitos, pues a tu signo lo persiguen las envidias. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 12, 16, 19, 21, 23, 27 y 28. La energías positivas estarán cerca de ti. Busca, pero tampoco presiones a tu destino.

TAURO

Te llegó el momento de cambiar de pensamientos y actitud. Este mes podrás controlar tus impulsos para lograr tus objetivos en la vida y prosperar. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30. Las energías positivas estarán de tu lado y concretarás contratos o trabajos nuevos.

GÉMINIS

Noviembre estará lleno de oportunidades de crecimiento profesional o de negocios. Debes tomar las decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien y alcances el éxito. En ocasiones, las personas se conforman con lo que tienen, pero ya es momento de buscar un extra en la vida. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 10, 14, 19, 21, 27 y 29.

CÁNCER

Deja de buscar a ese amor que ya no está a tu lado, si no es para ti ya no lo será. Mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo, Capricornio o Piscis. Tus días de suerte serán 01, 03, 09, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30. Las energías positivas estarán de tu lado.

LEO

Este mes tu energía se desgastará con problemas que no podrás resolver. Se te dificultará lo relacionado con cuestiones de trabajo o negocio. Te recomiendo prender una veladora de color azul y carga una moneda de plata como protección ante las malas energías. Tus días de suerte serán 02, 03, 08, 13, 19, 22, 24, 27 y 30.

Para Leo será un me difícil, pero todo se solucionará

VIRGO

Habrán cambios radicales en tu forma de pensar y sentirás que es tiempo de realizar tus anhelos de vida y de pensar en ti. Tu signo siempre busca servir y ayudar a los demás, pero a veces abusan de ti. Así que trata de poner más carácter y toma decisiones drásticas para que cambies tu destino. Tus días de suerte serán 01, 05, 08, 10, 14, 17, 22, 25, 28 y 30.

LIBRA

En noviembre no te alejes de tus seres queridos y deja a un lado los rencores. Recuerda que siempre necesitarás de tu familia o amigos para salir adelante. Te recomiendo que prendas una veladora con perfume para que todo el mes reine la abundancia y la salud en tu vida. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 12, 15, 19, 21, 25 y 27.

ESCORPIÓN

Estás en la mejor etapa de tu vida. Noviembre será ideal para concretar proyectos, pues en tu cumpleaños tu energía positiva se multiplica. Tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. Te invitarán a salir de viaje. Tus mejores días serán 01, 02, 08, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26 y 30.

SAGITARIO

Tendrás días de mucha fuerza interior para salir de todos tus problemas laborales. Este mes será fundamental en tu relación amorosa, para saber si te quedas o te vas. Sólo medita bien tu decisión. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 10, 12, 17, 21, 24 y 29. Este mes podrás solucionar tus problemas laborales

CAPRICORNIO

Te recomiendo que liquides todas tus deudas y sanes tu economía, para que empieces a ahorrar. Te ofrecerán un curso o maestría en línea que te ayudará a estar mejor preparado. En tu trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 12, 16, 19, 21, 24 y 28. Es un buen momento para liquidar tus deudas

ACUARIO

El mes de noviembre llega para tu signo con mucho trabajo o cambios de puesto. Intenta no estresarte con todo lo que vivirás. Tu signo es fuerte y siempre tiene la solución para los problemas. Por eso te recomiendo que prendas una veladora de color azul y le agregues canela en polvo para que este mes once reine la prosperidad. Tus días de suerte serán 01, 02, 09, 17, 18, 21, 24, 26 y 30.

PISCIS

Como el once es tu número cabalístico y a tu signo lo rige lo divino y místico, este mes dirige hacia dónde va tu vida y en qué dirección la quieres llevar. Tendrás un ingreso extra por un contrato o un bono de productividad. Tus días de suerte serán 02, 04, 07, 11, 13, 19, 21, 24, 29 y 30.