Magda Rodríguez: Así lucía la exitosa productora durante su juventud: FOTOS

Feliz du00eda a todas las mamu00e1s del mundo. Agradezco a la vida el haber tenido a la mejor mamu00e1 del mundo #malenadoria la mujer mu00e1s buena, la mejor actriz, confidente, amiga que pude tener. Tambiu00e9n la mejor abuela #adacarrasco la mu00e1s atrevida, divertida, adelantada a su u00e9poca, y siempre amorosa y la mejor hermana mamu00e1 u0040magdaproducer que sin duda es elu0040mejor ejemplo de amor incondicional, superaciu00f3n, aguerrida, creativa, incondicional . Las amo y Gracias por enseu00f1arme a u0040pau_gonz16 u0040nat.unicornio11 que la mejor decisiu00f3n que he tomado en la vida es ser su mamu00e1, Gracias por su amor, sus enseu00f1anzas, su cariu00f1o Gracias x dejarme ser su mamu00e1. Y a mi u0040andy_escalona por amar a tu mami cu00f3mo la amas, por aprender del perdu00f3n y lo que en realidad vale la pena en esta vida. A todas mis amigas feliz du00eda