Celia Lora se convirtió en “Blanca Nieves” este Halloween y vuelve locas a las redes sociales

Una vez más Celia Lora subió la temperatura de las redes sociales, aunque esta vez no compartió imágenes de ella posando en lencería, la boss de Acapulco Shore demostró que también vestida de princesa levanta pasiones.

Y es que la controversial Celia Lora esta noche de Halloween decidió disfrazarse de la hermosa princesa de Disney “Blanca Nieves”, aunque le hicieron falta sus 7 enanitos, la hija del rockero Alex Lora dio muestra de sus encantos.

Celia “Blanca Nieves”

Casi sin maquillaje, Celia Lora sorprendió esta noche de brujas vestida como una inocente pero provocativa princesa, con su larga cabellera negra y un moño rojo como diadema.

La fotografía de la Boss de Acapulco Shore ya reunió más de 134 mil corazones y casi mil comentarios en donde sus admiradores de inmediato comenzaron a escribir que lucía hermosa.

Como en todo, también hay a quienes no les gustó y no por cómo luce, sino que la hija de Alex Lora fue criticada por celebrar esta fecha ya que no es una fiesta meramente mexicana, sino de origen extranjero.

Sin embargo, los comentarios negativos tienen sin cuidado a Celia, pues desde hace muchos años a la también modelo le gusta celebrar Halloween y sacar su lado más creativo para que año con año su disfraz deje con la boca abierta a todos sus seguidores.