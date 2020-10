Celia Lora presume en Instagram sus tatuajes más ÍNTIMOS

La playmate mexicana, Celia Lora de nueva cuenta encendió Instagram, pues en su últimas fotos se puede ver muy de cerca sus tatuajes más íntimos.

Cabe señalar que Celia se ha convertido en toda una celebridad en México por muchas razones, entre ellas es que es hija del famoso rockero Alex Lora y por su participación en “Acapulco Shore”.

Sin embargo, nadie puede negar que la bella mujer de 36 años de edad posee uno de los cuerpos más espectaculares entre las celebridades mexicanas.

Celia Lora enciende las pantallas de Instagram

Con más de 8 millones de seguidores en Instagram, no es novedad que Celia Lora cause reacciones de sus seguidores, pues en la última de sus fotos ya suma más de 79 mil me gusta y cientos de comentarios.

Con esta imagen ha dejado a más de uno sin aliento, pues podemos observar Celia muy de cerca,que se llegan a leer algunos de sus tatuajes más íntimos.

También se le ve lucir una de sus lencerías de encaje en color dorado. No es la primera vez que la playmate logra colocarse entre las tendencias de la farándula.