Marjorie de Sousa gana patria potestad de su hijo; hermana de Julián Gil se le va con todo

Que no se preocupe que su cheque mensual le llegara sin falta ...al fin lo que dijimos desde el diu0301a 1 todo era un tema econou0301mico Matiu0301as siempre fue y serau0301 un cheque al portador ... Querido MATI el diu0301a que puedas tomar tus propias decisiones aca te estarau0301 esperando una familia y amigos con grandes valores y creu0301eme que conocerau0301s la verdad #teesperamos #huerfanosdepadresvivos #manejodeinfluencias #elverdaderodiariodematiasgil #familiabendecida #teamamos #derechosdelninu0303o #bastadeabusos #losninu0303osserespetan #paz