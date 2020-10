"No hablé de él porque a eso no se le puede llamar música": Aleks Syntek sobre Bad Bunny

El cantante mexicana Aleks Syntek, quien recientemente recientemente los reflectores están sobre él, debido a sus declaraciones que pronunció durante el programa “Escorpión Dorado al Volante” en YouTube.

En esta entrevista el también compositor comentó sobre distintos fragmentos de su trayectoria musical, entre ellos una polémica que vivió en Twitter luego que los usuarios señalaron que su música era para Godínez, y manifestó su descontento con el reggaetón.

Su odio contra el reggaetón

Aleks Syntek en diferentes ocasiones ha señalado su disgusto con el reggaetón y el género urbano, y esta vez habló sobre la música que hace Bad Bunny.

“Yo a veces escucho las letras de algunas propuestas y digo, 'no manches, sacaste las rimas de ahí del diccionario de rimas', pasa mucho sobre todo en el urbano que parece rima, rima, rima, di un chingo de cosas, aunque no digas nada”, puntualizó Aleks Syntek.

Sin embargo fue interrumpido por el Escorpión quien le dijo “Oye, con Bad Bunny no te vas a estar metiendo".

Por lo que el cantante contestó: "No, no hablé de él, no hablé de él porque a eso no se le puede llamar música".

Finalmente dijo que por manifestar su disgusto contra el género urbano ha recibido mucho odio por parte de los fanáticos.

