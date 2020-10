Danna Paola presume figura con outfit deportivo ajustado: FOTO

La cantante Danna Paola, quien se encuentra en la cúspide de su carrera como cantante, volvió a robarse las miradas tras publicar una fotografía donde aparece con un outfit deportivo y coqueto.

Aunque el conjunto no tiene nada de extraordinario, la intérprete de "My myself" lo lució como toda una modelo profesional, además de que lució a la perfección su esbelta figura.

Este conjunto está compuesto por unos biker shorts y top verde limón, una chamarra negra, tenis blancos y una bolsa deportiva cruzada.

"Sin límites ni ataduras", escribió la exprotagonista de la serie de Netflix "Élite" en lo que parece ser parte de una campaña publicitaria para una marca deportiva.

Noticias Relacionadas Danna Paola presume CINTURITA y ABDOMEN de infarto con llamativo outfit deportivo verde: FOTO

La fotografía ha juntado, hasta el momento, cerca de millón y medio de likes y comentarios de diversas índoles, donde apreciaron las prendas y le expresaron cariño.

No siempre le va bien a Danna Paola

Tras publicar una foto en la que apareció con un look similar al de la cantante Ariana Grande. Danna lució un par de coletas sobre la parte alta de la cabeza, un fleco largo que enmarcaba su rostro y un maquillaje que acentuaba sus labios.

Desde luego que este look no fue del agrado de todos sus seguidores, pues hubo quienes le reclamaron que le "copiara" a Ariana Grande, mientras que otros decían que es la versión "barata" de la cantante estadounidense.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?