Adiós al genio que reinventó la guitarra

Después de más de una década de luchar contra el cáncer de garganta, Eddie Van Halen, fundador de la legendaria banda Van Halen, falleció a los 65 años la tarde de ayer en Santa Mónica, según confirmó su hijo Wolfgang en un mensaje en redes sociales.

Su agilidad en los dedos, lo convirtieron en uno de los guitarristas más importantes de la historia, al perfeccionar la técnica de tapping, la cual consiste en tocar las cuerdas con un solo dedo, como si tocara un piano, el cual fue el primer instrumento que aprendió.

El músico además impresionó a sus colegas, seguidores y al mundo con el solo del tema “Eruption” de su primer disco, Van Halen I, el cual es considerado una de las más importantes grabaciones de rock de los 70.

Colaboraciones con otras leyendas

Su habilidad en la música fue reconocida por el propio Michael Jackson y su productor Quincy Jones, quien quería un sonido más rockero para el nuevo disco de Thriller, por eso invitó al líder de Van Halen a colaborar.

Eddie siempre estuvo interesado en la música, desde niño, él y su hermano Alex fueron influenciados por su padre Jan Van Halen, un músico de jazz, esto hizo que por un tiempo fueran concertistas de piano. Sin embargo, quedaron impresionados con el rock and roll y decidieron aprender a tocar la guitarra y la batería.

Alex tocaba la guitarra y Eddie la batería, pero con el tiempo intercambiaron instrumentos, fue cuando comenzaron a tocar en reuniones y algunos bares, invitando a David Lee Roth a ser el vocalista y más tarde se les unió Michael Anthony en el bajo. Su banda se llamaba Mammoth, pero como era un nombre que ya estaba registrado, Lee Roth sugirió ponerle Van Halen, sin saber el éxito que les esperaba.

Desde su primer disco lograron posicionarse con temas como “Runnin’ with the Devil”, “You really got me”, “Ain’t talkin ‘bout love”, “Atomic punk” y el ya mencionado “Eruption”. La aceptación los llevó a publicar un disco cada año hasta 1982, después fue dependiendo su etapa creativa.

Van Halen está en el puesto número diecinueve de las bandas que más álbumes han vendido en Estados Unidos, con un total de 56 millones de copias.

El guitarrista de Pantera fue su gran admirador y al morir fue enterrado con una guitarra de Eddie.

ILUSTRACIÓN: MIGUEL ULLOA

La Frankenstrat, guitarra histórica

A finales de los años 70, Eddie Van Halen habla con Wayne Charvel por que quiere hacerse una guitarra nueva. Así Charvel le vende un cuerpo de Stratocaster de fresno de tipo dos con un nudo en la madera, y un mástil de arce y así nace la histórica guitarra eléctrica Frankenstrat.

Decidió darle el acabado rojo con rayas blancas y negras y en la parte trasera, Eddie le pegó unas luces de freno de camión y así esta guitarra se convirtió en leyenda.

Sobre el músico

Su disco debut es considerado una de las grabaciones más importantes del rock de los 70.

La técnica del “tapping” fue creada por el guitarrista italiano Vittorio Camardese en 1965 y antes de Eddie, la técnica la habían usado Steve Hackett, Brian May y Harvey Mandel.

Su esposa Janie , su hijo, Wolfgang , y Alex, su hermano, estaban con Eddie en el momento de su muerte.

, su hijo, , y su hermano, estaban con en el momento de su muerte. Le diagnosticaron cáncer de lengua en 1999 , le cortaron un tercio de ésta en 2000 y dos años después estaba limpio de la enfermedad.

de en , le cortaron un tercio de ésta en y dos años después estaba limpio de la enfermedad. Musicalmente estaba influenciado por músicos como Roy Buchanan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison y Jimmy Page.

15 discos de estudio lanzó Van Halen y en 1984 salió el disco titulado "1984" con uno de sus éxitos más reconocibles. "Jump".

Por Redacción El Heraldo de México