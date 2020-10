Charly Zuñiga, exconcursante de La Academia, vende su auto para sacar sencillo

Tras su participación en la última edición de “La Academia”, Charly Zúñiga está listo para emprender su carrera musical, sabe que no será un proceso fácil, pero está dispuesto a todo para cumplir su sueño, incluso vendió su auto para producir su primer sencillo “Con permiso”.

“Desde que leí la letra de este tema me enamoré, siempre me fijo más en las melodías, pero esta canción me cautivó y de inmediato me puse a trabajar en los arreglos con un amigo de Matamoros, tenemos un producto increíble”, comentó.

Sin embargo, enfrentó varios retos, el principal la cuestión monetaria: “No soy una persona con dinero o que esté patrocinada, yo estoy moviendo mi carrera y para sacar el sencillo, vendí mi carro y lo invertí en el tema. Espero que el día de mañana, éste u otro sencillo me den para comprar dos autos o más”.

El exacadémico está tan contento con el resultado y sabe que todo valió la pena, porque además trabajó en todo el proceso creativo, incluso dirigió la sesión de grabación y espera que a la gente le guste “Con permiso”, el cual estará disponible en plataformas digitales el próximo 9 de octubre.

Desde muy pequeño se interesó en la música, pero hace un año no imaginaba que este 2020 su vida cambiaría por completo y aunque se siente preparado, sabe que la suerte es un elemento primordial en esta carrera.

“Siento que esto es de suerte, porque la oportunidad se reúne con la preparación que te da la vida. A mi me llegó y me subí al barco, ahora no me puedo bajar, la música está en mis venas y cuando haces lo que te gusta no te cuesta trabajo”, detalló.