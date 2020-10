TECHO organiza festival 'Latimos' para apoyar a comunidades sin acceso al agua

View this post on Instagram

u00a1LATIMOS FESTIVAL CON CAUSA SOCIAL! u2022 Mau0301s de 20 artistas de Meu0301xico y Latinoameu0301rica serau0301n parte de LATIMOS, el festival con causa viu0301a streaming, los diu0301as 16, 17 y 18 de octubre de 6 PM a 10 PM.u2028u2022u2028Con una donaciou0301n tendrau0301s acceso al festival los tres diu0301as. Lo recaudado con tu donativo de acceso serau0301 destinado a instalar sistemas de captaciou0301n de agua de lluvia para que familias de comunidades en situaciou0301n de pobreza puedan lavarse las manos y asiu0301 mitigar los efectos del COVID 19. u2022 ud83dudc49ud83cudffbCompra tus boletos en: http://bit.ly/LatimosFestival u2022 u2728u201dGracias a Mario @mr._meursaultillustrations y a Majo @username9388 por la ilustraciou0301nu201d #LatimosTecho y #EnMeu0301xicoLatimos