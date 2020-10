Latimos: La música como herramienta de ayuda a las comunidades en pobreza

View this post on Instagram

Mu00e1s de 53 millones de mexicanxs viven en situaciu00f3n de pobreza. Mu00e1s allu00e1 de indicadores, nu00fameros y demu00e1s, la gran pregunta que nos tiene que desvelar, preocupar y ocupar a todxs es u00bfcu00f3mo es que casi la mitad de la poblaciu00f3n vive en pobreza? u00bfdu00f3nde estu00e1n? u00bfquu00e9 haremos para que superemos esta situaciu00f3n de injusticia? . . . #asentamientos #pobreza #du00edadelaerradicaciu00f3ndelapobreza #voluntarios #voluntad #accionsocial #ciudadesxjovenes #campusurbano