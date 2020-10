Emmanuel arriesga su estilo musical

Para el cantante Emmanuel, la clave de su vigencia en la música está en transformar su trabajo, y ya con más de cuatro décadas de carrera no pasa de moda. Aseguró que no le da miedo arriesgar su estilo, aunque son los mismos temas, en los últimos años les ha incluido sonidos diferentes, así como distintos arreglos.

“Creo que las transformaciones ayudan y éstas llegan cuando te arriesgas. Con los cambios musicales puedes fallar o atinarle, constantemente busco encontrar algo nuevo que me motive, no sólo para tener éxito, sino para desarrollar esa sensación de bienestar, porque para convencer al público, primero debes estarlo tú y arriesgando es como todo aparece en mi vida”, afirmó el intérprete.

Emmanuel se arriesga, sin saber qué esperar, así llegó a “La chica de humo”, “Bella señora”, “La última luna”, “Tengo mucho que aprender de ti” o “Corazón de melao”, para él estos temas estaban ahí buscándolo y simplemente no sabía que eso era lo que quería.

En todo este tiempo jamás ha pensado en tirar la toalla, considera que cuando uno trabaja en su vocación, ésta te acompaña a todos lados, te persigue, no puedes escapar, sólo el público y el cuerpo sabe hasta dónde aguante.

A sus 65 años luce fuerte y vigoroso, él lo atribuye a que ha sido un hombre sano, no fuma, ni bebe, incluso no conoce lo que es tener una resaca, porque desde niño escuchó que el cuerpo es el templo del alma y al atacar lo exterior, destruyes automáticamente el espíritu.

“No tomo, nunca me he emborrachado, no sé qué es eso. Toda mi vida hice ejercicio, el cuerpo te lo regalan para que lo cuides, no para que lo hagas trizas. Claro que ahora es algo que platico, pero todo el tiempo lo hice inconscientemente, simplemente me cuide”, narró.