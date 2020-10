Ángela Aguilar te enseña a poner paso a paso tu altar de Día de Muertos

Seguramente ya estás preparándote para montar la ofrenda del día de muertos para tus seres queridos que ya no están contigo, pero si aún no la tienes o aún no comienzas a montarla, Ángela Aguilar te ayuda a darte una genial idea de cómo hacer que tu altar se vea increíble.

Para la pequeña hija de Pepe Aguilar, la celebración del día de muertos es una de sus favoritas por eso año con año se esmera en hacer que su ofrenda luzca verdaderamente genial.

Este 2020, Ángela pidió a su hermano Leonardo que le fabricara una estructura con cañas para poder hacer un arco el cual posteriormente forraría con flor de cempasúchil.

Además de la flor naranja, la cantante compartió con sus seguidores cada uno de los elementos que colocaría en su gran ofrenda del día de muertos y por supuesto reveló el significado de cada uno de ellos, por ejemplo, el mantel blanco que colocó significa la pureza y la alegría.

En el video, además la cantante da una rápida receta para hacer un dulce de calabaza el cual es tradicional en esta época y también se coloca en la ofrenda.

¿A quién dedicó el altar?

Aunque en el video que compartió Ángela en su canal de YouTube la pequeña hija de Pepe Aguilar dedicó su altar de muertos para su famoso abuelo, el cantante y actor Antonio Aguilar.

Y es que en medio de todos los elementos que contiene la ofrenda que Ángela puso este año se encuentra una pequeña estatua de su abuelo montado arriba de un caballo, pues cabe recordar que él fue pionero de la charrería y de los espectáculos ecuestres.

Antonio Aguilar falleció en el año de 2007 como consecuencia de complicaciones de una neumonía, la cual fue controlada, pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo y que afectó su funcionamiento renal y pulmonar.

#CatrinaChallenge

Por segundo año consecutivo, Angela invita a todos sus seguidores a unirse al #catrinachallenge el cual consiste en que compartan sus fotografías de cómo lucen caracterizados y maquillados como una catrina.

Ángela por su parte ya comenzó este challenge pues hace unos días compartió en sus redes sociales unas imágenes caracterizada como este clásico personaje de día de muertos.