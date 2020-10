18 FICM: Conoce a las únicas dos mujeres en la dirección de Largometraje Mexicano; VIDEOS

View this post on Instagram

Hoy comienza el u0040ficm y no se pueden perder Todo lo Invisible de Mariana Chenillo el sau0301bado 31 Oct por u0040cinepolisklic ! #ficm #moreliacinemexicano #cinemexicano #tigrepictures #marianachenillo #todoloinvisible #chemistrycine #postproduction #postproductionlife #colorgrading #filmfestival #filmfest