Pau Capetillo, hija de Biby Gaytán, se ausenta de YouTube por motivos de salud

Ana Paula Capetillo, hija de Baby Gaytán aprovechó un video de YouTube para enviar un mensaje a sus fans y revelar que se alejará por un tiempo del canal que tiene en esta plataforma debido a una razón médica, la noticia sorprendió a sus seguidores quienes se preguntaron en qué estado se encuentra, sin embargo la joven influencer no entró en detalles y solo pidió que la comprendieran.

La joven, de 23 años, aprovechó una grabación que compartió en su canal de YouTube junto a su hermana Alejandra Capetillo, el cual titularon "Concurso familiar, decorando panqués", para contarle a sus seguidores que había dejado algunos videos grabados en su canal durante el tiempo que se ausentaría por razones médica; destacó además que no se sorprendieran de no verla en algunas grabaciones, por la misma razón.

Ana Paula declaró que debido a una razón médica “que no es nada grave, no se preocupen por favor,” no iba a poder estar en algunos de sus videos, ya que se vería impedida para grabar por varias semanas, detalló.

“No es nada grave”

Ana Paula Capetillo destacó que no se trata de nada grave pero no dio más detalles sobre el estado de salud en que se encuentra, pese a que sus seguidores se quedaron preocupados al saber la noticia y le preguntaron insistentemente sobre si todo estaba bien. Sus fans también aprovecharon para enviarle bendiciones y buenos deseos en esta etapa que enfrenta, así como una pronta recuperación.

“Qué le pasó?, por favor si alguien me cuenta”, “Pau te vamos a extrañar mucho. Recuperate pronto, primero Dios así será, mis oraciones para ti. Te queremos mucho”, “Que te mejores Ana Pau, se te extrañará”, “Pau espero que te mejores, cuídate mucho”, “Espero no sea nada grave, te veías delgada Pau, pero esperemos en Dios que pase pronto tu tratamiento y aislamiento, saludos”, fueron solo algunos de los comentarios compartidos en su canal de YouTube.

Dos de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Ana Paula y Alejandra, abrieron su canal de YouTube el pasado 23 de enero, poco antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia, y desde entonces se han encargado de compartir grabaciones sobre sus rutinas de maquillaje, y ya cuentan hasta el momento con más de 100 mil miles suscriptoras.