"La FAMA no sirve": Verónica Castro rompe el silencio sobre su retiro: VIDEO

Cuando se habla de Verónica Castro es inevitable pensar en la gran fama y trayectoria de la actriz en la pantalla chica con las telenovelas y en el cine.

Sin embargo, decidió alejarse de la farándula y los reflectores, los motivos los reveló durante una entrevista con Galilea Montijo para “Latin US”, en la que abrió su corazón y habló sobre su trayectoria.

Verónica Castro relató cómo comenzó su carrera en el medio artístico y los conflictos que enfrentó para alcanzar la fama, lo que además la llevó a alejarse del medio del espectáculo más tarde.

Verónica Castro, cansada de la fama

La actriz de 68 años de edad confesó que tras años de gozar de gran fama y dinero, decidió decir adiós a las cámaras para dedicar tiempo a su familia de la que se alejó durante un largo tiempo por su carrera.

“El dinero no sirve, la fama es una porquería a mí nunca me sirvió para nada, la verdad. La fama no sirve y la lana no interesa”, dijo.

Verónica Castro señaló que actualmente disfruta de momentos junto a su familia y su faceta como abuela con su nieta Rafaela Castro, hija de Cristian Castro.