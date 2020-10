Así fue la cálida y emotiva felicitación de Jimena Sánchez a los Dodgers: FOTO

View this post on Instagram

u00a1Terminou0301 la temporada 2020 de MLB!u26beufe0f Asiu0301 fue mi segunda cobertura de una temporada de MLB con Fox Sports. Una temporada atiu0301pica, donde exprimimos todos los recursos, haciendo entrevistas a los peloteros por zoom, haciendo una Serie Mundial desde casa, sin All Star Game, sin viajes, y sin el contacto con los protagonistas del diamante. Gracias por seguir esta temporada por u0040MLBenFox, gracias a mi partner u0040dievenegas, gracias a u0040mlbmexico por siempre hacer las cosas excelentes y gracias Fox Sports. u00a1Nos vemos la prou0301xima temporada baseball, te amo! Felicidades #Dodgers Campeou0301n! (Yankees pou0301nganse chidos ya la prou0301xima temporada)