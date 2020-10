18 FICM: “El amor va más allá de la memoria”, así define David Castañón su nueva película

View this post on Instagram

'No son horas de olvidar' (2020) . Largometraje documental fotografiado por nuestra colega Jessica Villamil (u0040jessicavillamildp ), dirigido por David Castau00f1u00f3n (u0040unomasbajoelsol) y producido por Angel Linares. Es u00d3pera Prima de la Escuela Nacional de Artes Cinematogru00e1ficas (u0040enacunamoficial ). Forma parte de la Selecciu00f3n Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (u0040ficm ) en la secciu00f3n de Documental Mexicano. u00a1Muchas Felicidades! . -Cu00e1mara: Sony PMW F55 Cine Alta 4k u0040sonycinema ). -u00d3ptica: Carl Zeiss High Speed, Ultra Prime, Compact Prime 2 / Rokinon Xeen (u0040zeisscameralenseslatam u0040zeisscameralensesamericas u0040zeisscinematography ) (u0040rokinon ). -Rentals: CTT (u0040cttexp )