MasterChef México: La Chef Betty revela los pormenores del estreno de la nueva temporada

He honrado mi profesiu00f3n de cocinero y despuu00e9s chef por 40 au00f1os. Du00e9cadas de compromiso, amor, entrega, he formado a muchos profesionales en el camino, hoy agradezco a cada mentor, que me formu00f3, a cada cliente que con su critica me hizo crecer y abrazo hoy a todos mis colegas, a mi equipo y mi familia, por ayudarme a ser lo que soy. Les dejo besos con "Sabor A Mar" Gracias u0040masterchefmx por fomentar el amor en la profesiu00f3n