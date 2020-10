Danna Paola veta a Netflix tras salida de Élite; no ha visto estas series

Danna Paola está feliz por haber participado en uno de los proyectos más esperados de Netflix. Y es que al ser la intérprete del tema principal de Más allá de la luna, estamos seguros que su carrera se proyectará y podrá sumarse a más proyectos como éste. Por esa razón, Netflix la eligió para ser vocera de este tema y en un Live por Instagram respondió las preguntas de los fans.

Entre ellas dio a conocer cuáles producciones de Netflx no ha visto, por lo que surgen rumores sobre la posibilidad de que la cantante haya vetado al servicio de streaming tras su salida de la famosa serie Élite; pero todo esto se queda en rumores, pues ella dio las razones por las que no ha visto estos éxitos.

Danna Paola platicó con sus fanáticos en un Live de Instagram

Las series que no ha visto

Danna Paola respondió todas las interrogantes de sus fans sobre Viaje a la luz, el tema principal de Más allá de la luna, pero también le preguntaron sobre otras series que están en la plataforma de Streaming. "No he visto Stranger Things. Bueno, sí la he empezado a ver pero nunca la terminé, me falta la última temporada. Me gustaba mucho la fotografía, los vestuarios y todo, pero me he enganchado con otras series y me ha quedado pendiente", explicó.

Además, la otra serie que reconoció que no terminó fue Riverdale, una de las más vistas en Netflix pero que ella no ha visto completa. En realidad dijo que sólo vio la primera temporada. Esto sorprendió a los fanáticos, que pensaban que Danna Paola era una experta en series.

Más allá de la luna

Sobre la película Más allá de la luna y la banda sonora de la misma, Danna Paola reconoce que es un proyecto al que le tiene mucho cariño, no sólo por la película en general, sino porque pudo participar de manera directa en el largometraje que se estrenó el 23 de octubre. Danna canta el tema de esta película.

"Más allá de la luna es una peli animada hermosa, con personajes adorables. Además tengo el honor de tenerla muy cerquita de mi corazón porque hice una canción para su banda sonora. Véanla con toda su familia y amigos y díganme que les pareció", explicó la actriz de Élite.

Entonces, ahora Danna Paola tiene tarea pendiente. Además de Más allá de la luna tiene unas cuantas series más por ver y ponerse al corriente con sus fanáticos.