Exatlón México: Ella es considerada la atleta más GUAPA de la competencia

El adiou0301s no importa para nada, son los recuerdos y los sentimientos compartidos los verdaderamente importantesu2755u2755 Gracias u0040jenny.jrn por tantos momentos maravillosos, por verte crecer en esta gran aventura ud83cudf34, por tu evoluciou0301n diu0301a con diu0301a, pero sobre todo gracias por permitirnos conocer ese gran ser humano que eres. Mucho EXITO en todo lo que se venga, te vamos a extranu0303aru2755ud83dudc99. u2022 u2022 #PorFortalezaYo #exatlou0301nMx #aztecaUno #MVP #basketball #TeamAzul #girlpower #TodosSomosTeamMVP #TeamAscencio #deporte #atleta #Meu0301xico #Heroes #TeamCasandra #lunes #NikeTeam #nikewomen