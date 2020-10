Tiaré Scanda: “Si no estás en la tv no existes”

A cuatro años de su última participación en una telenovela, Tiaré Scanda continúa activa, pero escribiendo, desarrollando su faceta como guiones, creando proyectos nuevos con los que se sienta identificada y que lleva al teatro o al cine.

“En México siempre ha funcionado así, si no estás en la tele no existes, pero creo que es importante hacer otras cosas, nutrirse de otros proyectos”, comentó la actriz.

Como escritora busca aportar cosas positivas en sus guiones, porque considera que hacen falta personajes que realmente representen lo complejas y maravillosas que pueden ser las mujeres o las personas mayores, ya que no sólo a las jovencitas le pasan cosas interesantes, porque no por ser mamá, deja de tener vida.

“Yo tengo 40 y no me veo identificada, el público de nuestra generación quiere historias con las que pueda conectar, como ‘El Club de los idealistas’, por eso hay que mostrar en los guiones, porque no nos vamos a pelear con la edad, solo hay que desarrollar temas acorde”, detalló.