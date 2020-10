Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, desmiente que su madre tenga Alzheimer

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, ha hecho declaraciones a diversos medios para desmentir lo que se afirmó en una revista con respecto a la herencia de su madre. Una de las cuestiones que aclaró en una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría se trata de la salud de la actriz.

El hijo del cantante Enrique Guzmán, desmintió que su madre padezca Alzheimer o demencia. Explicó que en efecto la primera actriz ya no tiene las mismas habilidades que cuando era joven, pero no tiene diagnosticada ninguna enfermedad.

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", advirtió.