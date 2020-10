¡Amor en el aire! Conoce a las hermosas parejas de los conductores de "Venga la Alegría": FOTOS

View this post on Instagram

Feliz cumple a mi amada @laura_heredia Celebro tu vida porque tuu0301 haces que la nuestra sea maravillosa. Amo tu optimismo, fortaleza, tu guiu0301a entregada; mi cou0301mplice y cimientos, mancuerna de conciertos y catadora de tequila y vino, la mau0301s bonita. Te deseo que siempre seas feliz. Gracias por permitirme abrazarte todos los diu0301as. Te amo.