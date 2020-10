Galilea Montijo habla de más y humilla a Andrea Escalona en "HOY": VIDEO

Las polémicas siguen al día en cada programa del matutino Hoy; en esta ocasión tocó a Galilea Montijo dar la nota luego de hablar de más y emitir un comentario hacia su compañera Andrea Escalona, y dejar a los espectadores callados. Aunque enseguida “Gali” argumentó la razón, dejó sonrojada a su polémica compañera quien no supo que responder durante la transmisión en vivo del matutino.

Todo comenzó cuando los conductores del programa se encontraban grabando el segmento de la sección “¿A dónde voy?”, una divertida dinámica en la que realizan preguntas para describir un objeto o cosa y los demás tienes que adivinar de qué se trata.

Fue entonces cuando “Gali” decidió realizar un comentario dado que Andrea Escalona no podía averiguar de qué objeto se trataba; tras hablar de más, Galilea Montijo evidenció a su compañera y la humilló por no poder reconocer un artefacto de uso cotidiano en México y le señaló que era evidente la razón por la que lo desconocía.

“Ella no sabe de estas cosas”

Durante el divertido segmento “¿A Dónde Voy?”, Chucho comenzó a describirle un lavadero a Andrea Escalona, quien por más detalles que le daba no dio una en adivinar de qué se trataba. Ante su evidente desconocimiento, Galilea Montijo entró en acción y decidió ayudar a su compañera al comenzar a realizar muecas y movimientos para que adivinara la palabra.

A ver a su amiga en aprietos, “Gali” decidió hablar y le dijo: “Es dónde vas a limpiar tu ropa, lo haces tú con tus manos", pero ni siquiera este importante dato sirvió para que Escalona respondiera de forma acertada, algo que desesperó a la jaliciense quien argumentó; “es que ella no sabe de esas cosas, no lava ropa, no lava, no lava", lo que dejó en evidencia a Escalona y provocó la risa de sus compañeros.

Una vez humillada de esta manera, para Galilea Montijo quedó claro que Andrea Escalona no conoce este elemental objeto, presente en millones de hogares mexicanos y necesario para lavar ropa a manos. Recordemos que Escalona es hija de la exproductora de Hoy, Magda Rodríguez y ya ha entrado en polémica en pasadas ocasiones, debido a su desconocimiento sobre ciertos datos de cultura general.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

