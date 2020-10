Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casaron, y así fue su boda

View this post on Instagram

Te elegiu0301 una vez y lo hariu0301a mil veces mu00e1s , gracias por estar ahiu0301 para mi en todo momento por hacerme la mujer mas feliz del mundo y ensenu0303arme tantas cosas, TE AMO MI AMOR u2764ufe0f marido y mujer de nuevo wuuu ud83dudc83ud83cudffb