¡Fey y Salvador Zerboni terminaron! Esta es la indiscreción que reveló una INFIDELIDAD

Recientemente se reveló que la estrella pop de los 90’s, Fey habría iniciado una relación amorosa con el actor Salvador Zerboni y aunque ninguno de los dos actores lo había confirmado, fueron varios los medios de comunicación y periodistas que afirmaban que esta relación era verdad.

Y es que Fey se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, luego de sus infortunadas relaciones pasadas, pero este nuevo romance al parecer ya terminó pues según “Pepillo” Origel él pudo ser el causante de que la intérprete de “Azúcar amargo” terminara con Zerboni.

De acuerdo con el periodista, quien durante su participación en el programa “Hoy” contó que por su confusión muy probablemente Fey terminó su relación con el actor.

"Ves que Fey estaba saliendo con Salvador Zerboni, y el viernes yo estaba de fiesta y un amigo me pasó por teléfono con él que estaba en Monterrey, yo le pregunté por Fey y en el ruidazo me pasa con otra amiga que yo creía que era Fey, incluso hasta le dije 'cásense'". Relató Pepillo

Sin embargo, Fey al parecer nunca viajó a Monterrey con Zerboni pues una indiscreción por parte de Juan José Origel habría descubierto la supuesta infidelidad del actor.

"después me fui a un lugar donde estaba Noemí Gil, la tía de Fey y le digo 'acabo de hablar con Fey en Monterrey' y que me contesta: 'no puede ser, está en mi casa'. Yo me quedé así de con quién hablé, yo fui el que me confundí, por mi culpa, y lo mandó a la fregada (Fey a Zerboni)". Siguió contando Pepillo