¡No me beses! Cynthia Rodríguez revela qué era lo que le pedía a su ex cuando cantaban juntos

Cynthia Rodríguez estuvo como invitada en el programa “Pinky Promise” de Karla Díaz integrante de JNS durante la entrevista la exacademica fue cuestionada por alguien del público sobre su relación con José Luis quien fuera su compañero en el reality show musical de TV Azteca.

La ahora conductora de Venga la Alegría pocas veces habla de su vida privada, sin embargo, en esta ocasión se sintió en confianza y decidió revelar el por qué terminó su relación con su excompañero.

Cynthia al inicio de sus declaraciones reveló que cuando terminó con José Luis ella lo seguía amando, situación que la llevó a cuestionarse mucho tiempo por qué había terminado con él.

La conductora de Venga la Alegría prosiguió contando su experiencia a lado de Jose Luis, sin embargo, la mujer siempre se expresó bien de su expareja pues asegura no tiene nada malo que decir de él.

Mientras que fueron novios, Cynthia y José Luis grabaron el tema “Si no estás conmigo” el cual se utilizó para la telenovela “Amor en Custodia” misma que fue un gran éxito para la televisora del Ajusco, por lo que la canción ganó gran popularidad.

Sin embargo, aunque estaban pasando por un gran momento en su carrera con “si no estás conmigo” la pareja pasaba un momento incómodo en el escenario pues ellos ya no tenían ningún romance por lo que el momento del final en donde se besaban era lo más incómodo y así lo relata Cynthia.

“Yo no sabía que a la canción le iba a ir muy bien y nos invitaban a cantarla a todos lados, y llegábamos...era subir y vernos ahí donde íbamos a cantar, y no nos saludabamos porque era más dolor de amor que de desprecio, y entonces cantábamos y siempre al final de la canción me daba un beso cuando eramos novios, entonces, cortamos y yo nada más le decía (aprieta los labios) ‘no me beses’”.