Alejandro González Iñárritu inaugurará el FICM

Bajo un formato híbrido, se realizará la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) el próximo 28 de octubre con la proyección de la película restaurada de “Amores perros” y con la presencia del director Alejandro González Iñárritu, quien también recibirá el Premio a la Excelencia y develará una butaca en su honor.

Daniel Michel, directora general, detalló que aunque es una edición difícil por la pandemia del coronavirus, el festival se puede realizar gracias al apoyo y amistades que ha formado a lo largo de estos 18 años, por lo que la presencia de Iñárritu es muy significativa.

Filtran NUEVO vistazo de Anne Hathaway con TERRORÍFICA apariencia en "The Witches": FOTOS

Aunque la prioridad del evento es exhibir el cine mexicano, siempre han contado con proyecciones internacionales y este año no será la excepción, ya que se proyectará la cinta “El Gran Fellove”, del director Matt Dillon, basada en la vida del músico cubano Francisco Fellove.

“Matt estaba interesado sólo en dos festivales iberoamericanos, San Sebastián y Morelia, para nosotros es un honor que esa película se presente aquí. Es un gran documental, me conmovió mucho, me parece fascinante, no conocía su lado como director y le salió fantástico”, afirmó Michel.