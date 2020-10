Netflix estrena 'Blackpink: Light Up the Sky': Estas son las CONFESIONES de las integrantes

El grupo femenino de K-pop, Blackpink sigue sumando éxitos a su carrera, pues hace unos días lanzó su disco The Album, y hoy está de estreno con su documental en Netflix, el cual es la primera producción enfocada en este género musical.

Blackpink: Light Up the Sky no sólo se centra en sus giras y conciertos en vivo, la narrativa de Caroline Suh, quien es la directora, va más allá, pues habla de los inicios del fenómeno de la música coreana y las características de este género. De igual forma presenta a la compañía a cargo de la agrupación, YG Enterteinment, y detalla los aspectos de la fase de entrenamiento.

Al mimo tiempo Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo, abren su corazón y dan a conocer su lado más vulnerable al revelar las dificultades que han enfrentaron antes de conformar el grupo y ahora que han alcanzado el reconocimiento internacional.

Blink llora con las confesiones de las integrantes

"La banda femenina coreana Blackpink rompe récords y cuenta su historia...y detalles de las duras luchas y pruebas que han superado para lograr su meteórico ascenso", es lo que dice la sinopsis de la plataforma del streaming.

El documental de una hora y 19 minutos reúne los testimonios de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Además, se adentra en su intimidad y muestra imágenes de los hogares de las chicas y cómo fue el comienzo del éxito de Blackpink en 2016.

Las integrantes hicieron fuertes confesiones durante el filme, tal es el caso de Jisoo, quien reveló que sus familiares la consideraban una niña fea.

Blink son los seguidores de Blackpink Foto: @blackpinkofficial

En tanto, Jennie declaró que, a pesar de cumplir su sueño, en algún momento deseó ser una chica normal, estudiar y tener recuerdos de su época de en la escuela. Mientras, Rosé interpretó una canción cuyo autor no reveló pues quiere que permanezca en privado.

Blackpink es uno de los grupos más importantes de K-pop, pues tan sólo en Youtube, cuenta con más de 51 millones de suscriptores y tiene 13 mil millones de reproducciones. Se ha presentado en Japón, Indonesia, Tailandia y Estados Unidos, en solitario y en festivales como Coachella.