Martha Higareda y Aislinn Derbez vuelven a ser niñas; se divierten brincando en el trampolín de Kailani: VIDEO

Un du00eda vamos a voltear a mirar esta foto y no vamos a creer cu00f3mo el tiempo pasa tan ru00e1pido. Por eso hay que vivir el momento, rodeados de amor y de nuestras amistades y juntos planear el planeta que les dejaremos a los pequeu00f1os. Sigue creciendo Kai, todos queremos dejarte un mundo mejor! @davidkorins @aislinnderbez @mauochmann salud y amor por la amistad y el futuro que creamos juntos ! Que bonita tarde! / one day we are going to look back at this picture and we wonu2019t believe how time goes by quite quickly. Which is why we gotta live in the moment, surrounded by love and beautiful friendships, and together plan ahead the planet that we will be leaving to these little ones. Kai keep on growing, we are all committed to leave this planet better than how you found it. What a lovely evening we had!