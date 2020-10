Andrea Legarreta presume a sus hijas en INSTAGRAM de esta manera: FOTO

View this post on Instagram

Aquu00ed, deseando estar allu00e1... Extrau00f1ado el dulce placer de caminar por la arena cu00e1lida y que me acaricie el mar... #FaltaMenos ud83cudf0a u2600ufe0f Si pudieras transportarte a algu00fan sitio distinto a du00f3nde estu00e1s ahora, a du00f3nde seru00eda? #Au00f1oranza ud83dude4cud83cudffb