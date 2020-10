Kimberly Loaiza presume RADICAL cambio de look; comentarios desaprueban su elección: VIDEO

La influencer Kimberly Loaiza es un referente en todos los temas de redes sociales porque esta mañana compartió un video en su canal oficial de YouTube en el cual dio a conocer el look que adoptó desde este día, y causó intriga entre todos sus fanáticos.

Kimberly Loaiza ha tenido distintos looks, ha presumido distintos colores de cabello, pero esta ocasión no quiso revelar el color del tinte que se pondría, por eso ayer en sus historias de Instagram ocultaba su verdadera identidad con un filtro que logró pasar desapercibido su nuevo look.

Sus amigos la apoyan en todo

El video que se titula: “Mis amigos se pintan el cabello del mismo color que yo”, Kimberly presumió que conservó su mismo tono castaño pero se realizó unas mechas en color rubio, las cuales se complementaron con largas extensiones en su cabello.

No gustó del todo

Sin embargo no a todos les cayó muy bien este cambio de look y algunos usuarios en redes le criticaron este color, diciendo que las extensiones que se puso no eran decentes y que siempre tenía un cabello de muy mala calidad.

¿Alguien me explica porque si la señora tiene dinero, no va a un buen salón a qué le coloquen extensiones decentes? Siempre, pero siempre le ponen greñas de mala calidad. pic.twitter.com/TEu6rAwCrP — Javier (@ZYTJavier) October 12, 2020

Kimberly parece estar muy feliz con su nueva imagen y sobre todo que sus amigos compartan los mismos gustos, además de Juan de Dios Pantoja, su expareja y padre de su niña, quien también le entró al cambio.

Te dejamos el video completo, para que seas testigo del cambio que Kimberly presume a partir de hoy. Tú, ¿qué opinas sobre su elección de color para su cabello?

