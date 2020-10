Thalía enfundada en traje de látex rojo imita a Britney Spears: VIDEO

Hace tan solo unos días, Thalía compartió con sus seguidores su felicidad por estar cumpliendo sus primeros 30 años de trayectoria artística, la guapa mujer a la que por muchos años se le cuestionó si se había quitado dos costillas, además quiso hacer un pequeño homenaje a los años 90’s caracterizada de una de las cantantes más populares de aquellos años: Britney Spears.

Aunque hizo su mejor intento, e incluso se aprendió la coreografía de “Oops!...I Did It Again”, la imitación de Thalía no fue del agrado de sus seguidores.

¿Thalía o Britney?

El video lo compartió en TikTok, mismo que hasta la redacción de esta nota ya cuenta con más de 813 K reproducciones, 74 mil corazones y cerca de los 2 mil 500 comentarios.

Thalía luce una melena rubios con un corte bob y cabello ondulado, un maquillaje en tonos nude y un vestuario de tipo látex en color rojo, tal y como “La Princesa del Pop” luce en su video oficial.

Las reacciones

Como ya lo mencionamos anteriormente, la imitación de Thalía no fue del gusto de sus seguidores pues algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación es que “le quiten el internet a la señora”.

"Britney lleva una vida difícil y encima tiene que soportar esto", "Pero ni en sueños alcanzas el carisma que envía Britney, su momento ya fue señora", "Nop, ahí si no te acercaste ni tantito, te falto el cuerpazo de ella, la sensualidad, carisma y carita, ups", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aquí te dejamos el video original