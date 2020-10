Adela Noriega vs Thalía: Esta es la posible RAZÓN del surgimiento de una FUERTE RIVALIDAD

Uno de los retiros del mundo del espectáculo que aún se encuentran llenos de misterio es el de la talentosa actriz de televisión, Adela Noriega, quien no aparece ante las cámaras desde el ya lejano 2008 cuando protagonizó la telenovela "Fuego en la sangre".

Hasta el momento se desconocen los verdaderos motivos por lo que la actriz se alejó de la industria de la farándula, pues algunos aseguran que pudo tratarse de alguna enfermedad, otros señalan que fue obligada a despedirse de la televisión.

Sin embargo, durante su carrera, Adela Noriega derrochó demasiado talento en las producciones lo que provocó que se ganara un lugar especial entre sus miles de seguidores; incluso, lo anterior le habría provocado mantener fuertes rivalidades con talentos de la talla de Thalía.

La rivalidad...

Como sabes, Adela Noriega protagonizó la exitosa telenovela "Quinceañera" en donde compartió créditos junto a la intérprete de canciones como "No me acuerdo", "No me enseñaste" y "Estoy enamorado".

De acuerdo con distintos rumores, la gran actuación de Adela Noriega y el reconocimiento del público por su buen papel habrían provocado que se colocara como la favorita de la producción.

Ello habría sido el detonante del inicio de una fuerte rivalidad entre la actriz y la cantante; sin embargo, como te mencionamos todo es un trascendido pues ninguna de las dos famosas han declarado si es cierto.

