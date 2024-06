Comienza gobernador electo Pablo Lemus, la conciliación en Jalisco

Pablo Lemus Navarro recibió la constancia de mayoría como gobernador electo de Jalisco, en sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Las elecciones quedan atrás, ahora comienza la etapa de reconciliación, dijo Lemus. Adelantó que de inmediato comenzará el acercamiento con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya se acabaron las campañas. Hay que ponernos a trabajar por el futuro de Jalisco… Extiendo mi mano para tener un diálogo propositivo con todas las fuerzas políticas representadas en Jalisco, con la sociedad organizada, con las universidades. Mi ofrecimiento a la coordinación y al diálogo con todo respeto para la futura presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum”, externó el gobernador electo.

Lemus se pronunció por proteger los organismos autónomos, asociaciones civiles, empresariales y universitarias que mantienen en equilibrio a los poderes de la entidad y el país. FOTO: Especial

La consejera presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez Höhne, externó que en el proceso electoral participaron nueve partidos políticos y el pasado 2 de junio salieron a votar más de 3 millones 700 mil jaliscienses. Se usa el voto como herramienta de sanción o ratificación. Así, iniciará la primera administración gubernamental con más alcaldesas, en ocho municipios de los más poblados.

"Una sociedad obsesionadamente democrática. No podemos estar más orgullosos y orgullosas”, dijo Ramírez Höhne.

Pablo Lemus ganó con más de 280 mil votos arriba de su contrincante

Lemus obtuvo el triunfo con más de 280 mil votos arriba de su contrincante, la impugnación del Partido Morena no le quita el sueño:

“Morena tarde o temprano acabará por entender que las y los jaliscienses eligieron a Movimiento Ciudadano y a Pablo Lemus para la gubernatura del estado. Ya vimos cómo Pedro Kumamoto ha reconocido su derrota. Yo no entiendo, reconocen la victoria de la candidata de Morena en Tlaquepaque, pero no reconocen la de Jalisco, son contradicciones que hacen ver que no hay ningún elemento de irregularidad grave. Ya hay que darle la vuelta a la página, la gente ya no quiere hablar de elecciones, ni pleitos. No nos quiere ver a los políticos en este esquema de polarización, lo que quiere es vernos trabajando y resolviendo los principales retos de Jalisco. A eso me voy a dedicar desde este momento”.

Lemus se pronunció por proteger los organismos autónomos, asociaciones civiles, empresariales y universitarias que mantienen en equilibrio a los poderes de la entidad y el país.

“Hay que cuidar a nuestros organismos autónomos, a nuestros funcionarios electorales. Es muy importante para la democracia del país el respetar a los organismos que tanto tiempo nos costó construir, como pueden ser los institutos electorales, el Banco de México, el INAI, etc. Tenemos que cuidarlos porque son equilibrios que tenemos los gobernantes”, dijo al tiempo de repudiar las amenazas de muerte que recibió la consejera presidenta Paula Ramírez.

